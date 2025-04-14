Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a Kent&Başkan'dan Anlamlı Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a Kent&Başkan'dan Anlamlı Ödül

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan\'a Kent&Başkan\'dan Anlamlı Ödül

Kent&Başkan Dergisi'nin düzenlediği ödül töreninde Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, tarihi yapılara verdiği destekle ödüle layık görüldü. Taşyapan, ilçesini tarım, turizm ve tarihi yönleriyle tanıttı; Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı ve şifalı sularıyla Yeşilhisar'a davette bulundu.

14.04.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye genelini kapsayan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen törende bir araya geldi. Yerel yönetimlerin başarılı projeleri ve çalışmaları doğrultusunda belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HALİT TAŞYAPAN'A ANLAMLI ÖDÜL

Törende Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da ödül alan isimler arasında yer aldı. Kent&Başkan Dergisi tarafından verilen ödüle layık görülen Başkan Taşyapan, haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Taşyapan, ödüle layık görülme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kent&Başkan Dergimizin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerin tamiratında verdiğimiz destekler nedeniyle bu ödüle layık görüldük. İlçemizde iki adet 'Kültür Konağı' adını verdiğimiz tarihi evi restore ettik. Üçüncü olarak da Osmanlı'dan kalma bir hamamı onarıyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a Kent&Başkan'dan Anlamlı Ödül

"YEŞİLHİSAR TARIM, TURİZM VE TARİHİ İLE ÖNE ÇIKIYOR"

Yeşilhisar'ı "Üç T" ile tanımladığını belirten Başkan Taşyapan, ilçeyi şu sözlerle anlattı:

"Yeşilhisar, bir tarım ilçesi, turizm ilçesi ve tarihi bir ilçedir. Tarım alanında meyvecilikten sebzeciliğe, pancardan patatese, fasulyeye kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Meyvecilikte de elma ve kayısı üretimi dikkat çekiyor."

Turizm açısından da ilçenin önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Taşyapan, "Soğanlı Vadisi Yeşilhisar sınırlarında yer alıyor ve Kapadokya ile iç içeyiz. Sıcak hava balonları artık ilçemizde de uçuyor. Ayrıca Dördüncü Murad döneminde adını alan Sultan Sazlığı, 300'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Şifalı sularımız ise özellikle böbrek rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Taşyapan, konuşmasını "Tüm illerimizden vatandaşlarımızı Yeşilhisar'a bekliyoruz" çağrısıyla tamamladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Halit Taşyapan, Kültür Sanat, Yeşilhisar, Politika, Belediye, Kayseri, Turizm, Tarım, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a Kent&Başkan'dan Anlamlı Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu

15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
21:40 Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
21:10 Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 15:19:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a Kent&Başkan'dan Anlamlı Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement