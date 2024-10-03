Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Atalar ve Seyituşağı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. İstişare kültürü ile hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Geçit, mahalle muhtarları ile birlikte çalışarak ilçenin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

03.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Yeşilyurt'un kırsal bölgelerinden Atalar ile Seyituşağı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, istişare kültürü ve çözüm odaklı bir anlayış ile hareket ederek Yeşilyurt'un yaşam kalitesini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye hizmetlerini yerinde takip etmek, yatırımların şekillenmesinde mahalle muhtarları ile bölge sakinlerinin de katkı sunmasını sağlamak ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla başlattığı mahalleleri ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Atalar ile Seyituşağı Mahallesini ziyaret ederek buradaki hem yatırımları inceleyen hem de mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'u geleceğe taşıyacak yeni yatırımları vatandaşların destekleriyle teker teker hayata geçireceklerini söyledi.

Vatandaşların düşünce ve önerilerinin yeni hizmetlerin kapısını aralayacağından bahseden Başkan Geçit, sorunları ve taleplerini tek tek dinleyerek notlar aldı. Yeşilyurt'a hizmet ederken istişare kültürü ve ortak aklı ön plana aldıklarını hatırlatan Başkan Geçit, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin her köşesine en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Mahallerimizde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bu yaptığımız ziyaretlerimizle muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. İlçemizde gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olan bu buluşmalarda vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz, istişarelerde bulunup çözümler üretiyoruz. Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyor. Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimizin de katkısı ve dualarıyla ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağız." sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Geçit, " İlçemizin yeniden inşa ve imarını planlı yatırımlarla sürdürmek, merkez ve kırsal yaşam alanları arasında hizmet eşitliğini sağlamak ve her noktaya aynı hizmet kalitesini taşımak öncelikli görevimizdir. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri var, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyoruz, buna göre hareket ederek sorunları yerinde dinleyip, birlikte çözüm üretiyoruz. 'Birlikte Yeniden Yeşilyurt' sloganıyla başlattığımız milletimize hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımıza en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak için ilçemizi karış karış geziyoruz. Atalar ve Seyituşağı mahallelerimizde verimli ve faydalı görüşmeler yaptık, notlarımızı aldık, kısal bölgelerimizin kalkınması, gelişmesi ve var olan sorunların çözümü için çalışmalarımıza hemen başladık. 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla hemşehrilerimizle birlikte karar vermeye ve hizmetlerimizi vatandaşımızın görüşlerini de dikkate alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Amacımız ortak akılla ilçemizin bütün bölgelerinizin yaşam kalitesini artırmaktır. Hemşehrilerimizin de katkısı ve dualarıyla ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı her iki mahallemizin muhtarlarına ve mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. İlçemizin her noktasında gördüğümüz birliktelik ve dayanışma ruhu, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Birlikte, daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz. Çünkü biz birlikte Yeşilyurt'uz" diye konuştu.

Atalar ve Seyituşağı mahallelerinin muhtarları ile mahalle sakinleri de, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in çözüm odaklı yaklaşımlarından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken, destek ve katkılarından dolayı Başkan Geçit'e teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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