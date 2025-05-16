Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit Öğrencilerle Röportaj Yaptı - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit Öğrencilerle Röportaj Yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit Öğrencilerle Röportaj Yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kernek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Geçit, yaşam öyküsünü paylaşarak gençlere zorluklarla başa çıkma ve azim konularında tavsiyelerde bulundu.

16.05.2025 11:57  Güncelleme: 11:58
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kernek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırlayarak öğrencilerin hazırladığı soruları yanıtladı. Öğrencilerin düşüncelerini, beklentilerini ve önerilerini dinleyen Başkan Geçit, hayatının merkezinde çalışmak olduğunu söyledi.

Kernek Anadolu Lisesi 10'uncu Sınıf öğrencileri Muhammed Ümeyr Akkaya, Semih Keten ve Umut Avcu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arzu Kirnik eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette, okulun haber sitesi için Başkan Geçit'le röportaj yaptı.

Öğrencilerin tüm sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Geçit, çocukluk yıllarından bugüne uzanan yaşam öyküsünü paylaştı. Karşılaştığı zorlukları, aldığı kararları ve kamu görevine uzanan süreci anlatan Geçit, "Her insanın hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de gençliğimde birçok zorlukla karşılaştım. Ancak azim, sabır ve çalışkanlıkla hedeflerime ulaştım. Çok çalışmadan başarıya ulaşılmaz" dedi.

"Kolayı herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır." diyen Başkan Geçit, "6 Şubat 2023 depremlerinde Yeşilyurt, Antakya'dan sonra en fazla yıkımın olduğu ikinci merkez ilçe oldu. Zorluklardan hiçbir zaman kaçmadım. Bu şehre hizmet etmek için Belediye Başkanlığı görevine talip oldum. Çünkü Malatya özel bir şehir. Tüm bileşenleriyle birlikte ayağa kalkacağına inandım." ifadelerini kullandı.

Siyaset dışındaki mesleki geçmişinin bu görevde kendisine katkı sunduğunu belirten Başkan Geçit, "Ben çalışmayı çok seven biriyim. İnsanların iyi ve kötü anlarında yanlarında oldum. Sorunlara değil çözümlere odaklanan bir yapım var. Belediye Başkanlığı görevimde de bu anlayışı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

Göreve başladığında önceliğinin depremden zarar gören Yeşilyurt'u ayağa kaldırmak olduğunu aktaran Başkan Geçit, "Temel önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli konutlarına ve esnaflarımızın iş yerlerine kavuşmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Belediye Başkanlığı sonrası hedeflerine ilişkin konuşan Başkan Geçit, mesleği olan doktorluğu bırakmayı düşünmediğini belirtti. Geçit, "Siyaset bir meslek değil, kamusal bir görevdir. Belediye Başkanlığı sona erdiğinde mesleğime devam ederim" şeklinde konuştu.

Tıp ve siyaset alanında karşılaştığı zorluklara da değinen Başkan Geçit, "İngilizcem yetersizdi, çok çalışarak geliştirdim. YDS'den 85 puan aldım. Doçentlik sürecinde 14 ay boyunca yoğun emek harcadım. Siyasette ise belediyecilik alanı bana yabancıydı. Ancak doğru bir ekip kurarak bu süreci başarıyla yönettim" diye kullandı.

Röportajın sonunda Kernek Anadolu Lisesi öğrencileri, Başkan Geçit'e okulun yayınevi olan KAL Yayınları'nın son kitaplarını hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit Öğrencilerle Röportaj Yaptı - Son Dakika

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