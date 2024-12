Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikaları Ziyaret Etti

Politika

Organize sanayi bölgelerinde üretime ve istihdama katkı sunan fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Organize sanayi bölgelerimizde üretiminin artarak devam etmesi şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının güçlenmesine, hemşerilerimizin hayat standartlarının artmasına ciddi katkılar sunmaktadır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek fabrikaların işleyişi hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Dünya markası olarak bilinen birçok marka kotların ve elbiselerin üretildiği fabrikalarda üretim süreçlerini yakından inceleyen Başkan Geçit, öğlen yemeğinde personellere eşlik etti.

"Gayretinizi, çabanızı ve emeğinizi takdirle karşılıyoruz"

Çalışanlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Geçit, "Gayretiniz, çabanız, emeğiniz ve alın teriniz her türlü takdirin üzerindedir, bizlerde sizlere layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sofranızı ve ekmeğinizi paylaştınız bizlerle, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğlen yemeğinin ardından fabrika yetkilileri ile birlikte üretim alanlarını dolaşarak bilgi alan Başkan Geçit, organize sanayi bölgelerinin şehirlerin en önemli ticaret merkezleri olduğunu söyledi. Malatya'da ticaretin ve sanayinin her geçen gün daha fazla hareketlendiğini, bu tablonun da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Geçit, siyasetçisiyle, sanayicisiyle, esnafıyla, sporcusuyla, sanatçısıyla ve tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek yaşadıkları zor günleri el birliğiyle atlatacaklarını ifade etti.

Barışın, huzurun ve istikrarın olduğu yerde ekonomik büyüme parametrelerinin daha istikrarlı bir şekilde şehir hayatına yansıyacağını sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Binlerce hemşerimizin istihdam edildiği, Malatya ve ülke ekonomisine değer katan hizmetlerin üretildiği fabrikalarımızı ziyaret ederek, üretim süreçleri ve faaliyetler hakkında bilgiler aldık. Ziyaretimiz sırasında samimiyetle ve muhabbetle bizlere vakit ayıran fabrika sahiplerine ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Üretime ve istihdama yönelik katkılarını her geçen gün artıran tüm fabrikalarımızın değerli emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Malatya sanayisinin gelişimi için Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü hizmete hazırız, üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olacağız. Hiç şüphesiz; barışın, huzurun ve istikrarın olduğu bir yerde ekonomik gelişmeler artarak devam eder. Bizler toplumun tüm kesimleriyle hep birlikte kenetlendik, güzel şehrimizi ve ilçemizi her alanda ayağa kaldıracağız. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın olduğu yerde bereket vardır. Fabrikalarımızda ki bu artan üretim tablosu gelecek adına bizlere umut aşılıyor. Biz birbirimize sahip çıktığımız müddetçe kalkınır ve büyürüz. Daha girişimci ve daha inovatif çalışmalara yönelen, geleceğe dönük stratejiler üretme yönünde çaba sarf eden fabrika sahiplerimizin bu samimi gayretleri, çalışanlarımızın ise özverisi ve emeğini takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.

Fabrika sahipleri ve çalışanlar ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sunup, ziyaretin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler. - MALATYA