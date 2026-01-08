Başkan Geçit'ten sahada görev yapan personellere moral ziyareti - Son Dakika
08.01.2026 17:51  Güncelleme: 17:56
Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçedeki karla mücadele ve temizlik hizmetlerinde görev alan personellerle bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan, halkın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin muhtelif bölgelerinde kar küreme, buzlanmaya karşı tuzlama, cadde ve sokakların temizliği ile park ve yeşil alanların bakım çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Başkan Geçit, gece gündüz demeden sahada görev yapan personellere özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tebriklerini iletti.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda ilk olarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, saha çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesi için her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sundu.

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren personellerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalıştığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Nogay, "Kar yağışının etkili olduğu bugünlerde görevli personellerimiz her türlü fedakarlığı yaparak, görevini aksatmadan çalışmalarını titizlikle yürütüyor, bu çalışmalar aralıksız devam edecektir. Tabiri caiz ise kar taneleri gökten düşmeye başladığı andan itibaren görevli arkadaşlarımız şehrimizin sokaklarına, caddelerine ve kaldırımlarına, kırsal mahalle yollarına dökülmeye başlıyorlar ve alın teriyle emek sarf ediyorlar. Kendilerine verilen tüm görevleri kusursuz bir şekilde yapan, hizmet aşkıyla, yüksek görev bilinci ve şehir sevdasıyla işine dört elle sarılan personellerimiz belli bir koordinasyonla, el birliğiyle güç birliğiyle vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet ediyorlar. Belediye Başkanımızın "birlikte hareket etme" talimatının sahaya en güzel şekilde yansıtılması neticesinde çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Bugüne kadar ki tüm taleplerimizi ve isteklerimizin yerine getirilmesi noktasında desteklerini eksik etmeyen Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Yeşilyurt'un dört bir yanında yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesinde belediye personelinin büyük bir emeği olduğunu söylerken, 7/24 sahada olan personellerin fedakarlığı ve özverisini takdirle karşıladıklarını söyledi. Kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğu bugünlerde vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için belediye ekiplerinin yoğun bir mücadele verdiğine dikkat çeken Başkan Geçit, "Yeşilyurt'umuzun daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe olması için sahada büyük bir özveriyle çalışan siz kıymetli mesai arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kışın zorlu şartlarına rağmen görevlerini aksatmadan yerine getirerek belediyemizin görünen yüzü ve hizmet kalitesinin en önemli temsilcileri oluyorsunuz. Şehrimizin ve düzenli bir kimliğe sahip olması temizlik ve çevre düzenlemelerine bağlıdır. Belediyemizin bu birimlerinde üstün hizmet aşkıyla görevini başarıyla yerine getiren personellerimizin emeğini her zaman takdirle karşılıyoruz. Temizlikten park ve bahçe hizmetlerine kar küremeden diğer saha hizmetlerinde büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın emeğini, gayretini ve çabasını yakından görüyoruz ve takdir ediyoruz. İşine dört elle sarılan bir kadroyla ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Saha çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesi noktasında her türlü desteği veriyoruz, bundan sonrada aynı iyileştirmeleri devam ettirip, yeni düzenlemelerle birlikte mevcut kapasitemizi güçlendireceğiz" diye konuştu.

Vatandaş memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Geçit, ilçenin her noktasında temizlikten çevre düzenlemesine, yeşil alanların korunmasından karla mücadeleye kadar tüm hizmetlerin planlı ve koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade ederken, "Belediye birimlerimizin hep birlikte hareket etmesi, belirleyen plan ve koordinasyonla bu çalışmaları sürdürmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Belediye olarak bu noktasında önemli mesafe aldık, tüm çalışmalarımızı dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlikle sürdürüyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ile hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Program sonunda personellere kolaylıklar dileyen Başkan Geçit, belediye olarak çalışanların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, emek ve alın terinin karşılığının her zaman takdirle anılacağını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

