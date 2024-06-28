Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, deprem konutları projesinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, deprem konutları projesinin tamamlandığını açıkladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, deprem konutları projesinin tamamlandığını açıkladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Konak mahallesi Duzdaşı bölgesindeki rezerv alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak deprem konutlarının projesinin tamamlandığını, ihale sürecinin ise devam ettiğini söyledi.

28.06.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Konak mahallesi Duzdaşı bölgesindeki rezerv alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak deprem konutlarının projesinin tamamlandığını, ihale sürecinin ise devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt İlçesinin muhtelif bölgelerine inşa edilecek deprem konutlarının tüm aşamalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Konak mahallesinde ki Konteyner Kenti ziyaret ederek, Duzdaşı bölgesindeki rezerv alana inşa edilecek deprem konutlarıyla ilgili mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine detaylı bilgiler paylaştı.

Mahallelerine yapılacak deprem konutları için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Konak Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, "Belediye Başkanımıza mahallemizin sıkıntılarını ilettik, kendisi de ekibiyle birlikte buraya gelerek ortada dolaşan bilgi kirliliğine son vermek için mahalle sakinlerimizle yüz yüze görüştü, tüm sorulara detaylı cevaplar verdi. Başkanımızdan Allah razı olsun, bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah güzel gelişmeler olacak, biraz sabır göstermemiz gerekiyor. Devletimize ve Bakanlığımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan İlhan Geçit Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Konak Duzdaşı bölgesine inşa edilecek deprem konutlarıyla birlikte hak sahiplerini sağlam ve güvenilir konutlara taşıyacaklarını söyledi.

Bölgede devam eden çalışmaları teknik ekipleriyle birlikte yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Mahallemizde ki konteyner kentimizi ziyaret ederek hemşehrilerimize rezerv alan içerisinde yapılacak konutlara ilişkin bilgiler aktardık, devam eden süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Seçim zamanında Duzdaşı bölgesinde ki hak sahipleri için konutlar yapılacağını söylemiştik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın uhdesinde hayata geçecek olan konutların süreci olgunlaştı, Duzdaşı bölgesinde rezerv alan ilan edilen alana hak sahiplerine teslim edilmek üzere zemin+3 şeklinde yeni konutlar yapılacak. Proje tamamlandı, ihale süreci devam ediyor. 1 veya 1,5 ay içerisinde belirlenen alanda inşaatlar başlayacak ve konutlar ihale süreci olan 400 gün içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Duzdaşı'ya sağlam ve güvenilir konutlardan oluşacak güzel bir yaşam alanı kurulacak. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlığımıza ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, deprem konutları projesinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika

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