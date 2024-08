Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Göktarla Mahallesi\'ndeki Yatırımları İnceledi

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Göktarla Mahallesi'ndeki Köy Evleri'nin yanı sıra devam eden alt ve üst yapı yatırımlarını inceleyerek, mahalle sakinleriyle yeni dönem yatırımları üzerine fikir alış verişinde bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 'asrın felaketi' büyük depremlerde çok sayıda bina ve ahırın yıkıldığı Yeşilyurt ilçesinin kırsal bölgelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek konforlu, modern ve kaliteli yapılar inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte Yeşilyurt Belediye ekiplerinin de iş makinaları ve personelleriyle katkı sunduğu Köy Evleri ve Ahır Yapım işleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Göktarla Mahallesi'ne giderek buradaki yatırımları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri tarafından ağırlanan Başkan Geçit, köy evlerinin yanı sıra diğer tüm yatırımların süreçleri hakkında mahalle sakinlerine bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt ilçesinin bütün yaşam alanlarının aynı seviyede gelişmesine büyük bir ehemmiyet gösterdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde olup, Yeşilyurt'un geleceğine daha güçlü bir şekilde yön vereceklerine vurgu yaptı.

Göktarla Mahallesi'nde yaşanan deprem felaketinden sonra köy evlerinin yanı sıra diğer yatırımlarla birlikte belirlenen eksikliklerin giderileceğini hatırlatan Başkan Geçit, "İlçemizin en ücra noktasına kadar giderek sorunları yerinde tespit edip, kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza seçim döneminde sözünü verdiğimiz her şeyi yerine getirmek bizim öncelikli görevimizdir. Herkesin ve her kesimin belediyesi olma sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim siyaset üstü, tüm ilçeyi kucaklayan, iyi niyetli, şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışımız var. Vatandaşlarımızın iyi hizmet alıp, rahat ve konforlu bir yaşam sürmesini sağlamak bizim en önemli görevimizdir. Bu bilinçle hareket ederek mesai mefhumu tanımadan gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göktarla mahallemizi ziyaret ederek hem yatırımların devam eden süreçlerini inceledik hem de hemşerilerimizle bir araya geldik. Kırsal bölgelerimizdeki yatırımların tamamlanması için bizden talep edilen tüm hizmetleri yerine getiriyoruz, ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. İş makinalarımız ve personellerimizle ilçemizin her noktasında hizmet üretiyoruz. Bizler 7'den 70'e herkesin görüşüne, talebine önem veriyoruz. Birlikte hareket ederek yaşam alanlarımızın sorunlarına birlikte çözümler üretiyoruz. İlçemizin geleceğine güçlü bir şekilde yön vermek içinde durmak asla yok sürekli çalışıyoruz, hızlı çözümler üretiyoruz ve vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Deprem yaralarını sarmak ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları güvenli alanlara taşımak adına başlatılan yatırımlar aralıksız devam edecektir. Göktarla mahallemizin değerli sakinlerine ve büyüklerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA