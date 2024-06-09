Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Horata, Konak ve Banazı'daki yol iyileştirme çalışmalarını inceledi

Politika

Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarının kaliteli ve nitelikli yatırımlarla buluşturmak için ilçenin dört bir tarafındaki çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, doğal güzellikleri ve mesire alanlarıyla vatandaşların uğrak noktası olan Horata, Konak ve Banazı'daki yol iyileştirme çalışmalarını inceleyip, Horata Mesire Alanında vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Horata, Konak ve Banazı Mahallelerinde devam eden yeni dönem yatırımlarını inceledi. İnceleme esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit, doğal zenginliklere sahip Horata, Konak ve Banazı mahallelerinin hak ettiği yatırımlara teker teker kavuşacağını söyledi.

Ziyarete eşlik eden Konak Mahalle Muhtarı Cahil Işıldak, Horata Mahalle Muhtarı Mehmet Çiçek ile Banazı Mahalle Muhtarı Ali Sezer, "Mahallelerimizin taleplerine karşı çözüm üreten Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz, yol yenileme ve yeşil alanlarımızın düzenlenmesine yönelik çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaliteli yatırımlarla Yeşilyurt'un dört bir tarafının yaşam standartını yükseltmeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, "İlçemizin dört bir tarafını güzel, kaliteli ve modern yatırımlarla donatarak hemşehrilerimizin daha ferah alanlarda yaşaması için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün değerli çalışanları planlamaya alınan hizmetleri teker teker vatandaşlarımızın emrine sunuyorlar. Doğal güzellikleri ve mesire alanlarıyla vatandaşlarımızın en fazla tercih ettiği, tarihi ve turistik yaşam alanlarımız içerisinde yer alan Horata, Konak ve Banazı mahallelerimizi hak ettiği güzel yatırımlarla buluşturuyoruz. Ekiplerimiz bir yandan alt yapı ve aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yolların bakım ve onarımlarını yaparken diğer taraftan çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin var olan sosyal ve doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesini sağlıyorlar. Bizler tüm yaşam alanlarımızın aynı düzeyde gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşadıkları mahallelerde huzur ve güven içerisinde bir hayat sürmesi için 7/24 sahadayız, yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Hizmetlerimizin başarıyla yerine ulaşmasında desteklerini eksik etmeyen muhtarlarımıza ve sıcak havaya rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren kıymetli mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Geçit, yol yenileme hizmetlerini inceledikten sonra beraberindeki heyetle birlikte Horata Mesire Alanına giderek burada vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti.

Serin havası ve doğal ortamıyla vatandaşların uğrak noktası olan Horata Mesire Alanının mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine yetkililerden bilgiler alan Başkan Geçit, vatandaşların talep ve isteklerini dinlerken, çocuklarla yakından ilgilendi. - MALATYA