Yeşilyurt Belediye Başkanı, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşiltepe'de düzenlenen 'Başkanım Yanımda' toplantısında mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Başkan Geçit, insan ve toplum odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ve Malatya ve Yeşilyurt'ta planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.

26.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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Yeşiltepe'de düzenlenen 'Başkanım Yanımda' toplantısında mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, insan ve toplum odaklı hizmet anlayışıyla çalışarak gece gündüz sahada olduklarını belirterek, Malatya ve Yeşilyurt'ta planlanan yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgiler aktardılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatlarıyla hayata geçirilen 'Başkanım Yanımda' projesinin altıncısı Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde düzenlendi. Malatya'daki kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, göreve geldikleri günden beri insan ve toplum odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini, daha güzel bir Yeşilyurt'u hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt'u en kısa sürede ayağa kaldırmak için her türlü çaba ve gayreti ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Geçit, "İlçemizin en fazla nüfusa sahip bölgelerinden olan Yeşiltepe'nin gerek alt ve üst yapı yatırımlarında gerekse de sosyal, kültürel ve sportif açıdan hak ettiği değeri görebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyiz, söz verdiysek de mutlaka yaparız. Seçim döneminde mahalle ziyaretlerimiz sırasında 'İlçemizi yeniden ayağa kaldırmak için vatandaşlarımızla iç içe olacağız, sizleri dinleyeceğiz, kararlarımızı ortaklaşa vereceğiz, çözüm odaklı çalışacağız.' sözünü vermiştik. Bu sözümüzü bu toplantıyla yerine getirmiş oluyoruz, sizlerin taleplerine göre hizmet ağımızı genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından söz alan mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri, taleplerini aktardılar. - MALATYA

Kaynak: İHA

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