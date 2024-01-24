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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Vefa Buluşmaları' kapsamında yaşlı vatandaşları misafir etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Vefa Buluşmaları' kapsamında yaşlı vatandaşları misafir etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Vefa Buluşmaları' etkinliğiyle yaşlı vatandaşları dinleyerek önerilerini aldı. Yaşlıların toplum için önemini vurgulayan Çınar, 'Vefa Buluşmaları' programının büyükler tarafından beğenildiğini belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, \'Vefa Buluşmaları\' kapsamında yaşlı vatandaşları misafir etti
24.01.2024 - 15:05,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Vefa Buluşmaları' kapsamında yaşlı vatandaşları Aile Yaşam Merkezinde misafir ederek tavsiye ve önerilerini dinledi. Çınar, büyüklerin tecrübe ve deneyimlerinden sürekli yararlandıklarını, aldıkları tavsiyelerin yollarını aydınlattığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Vefa Buluşmaları' kapsamında özel araçlarla ikamet ettikleri adreslerinden alınan yaşlı vatandaşlar, görevli personellerin eşliğinde Yeşilyurt'taki yatırım alanlarını gezdiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise gezi ve inceleme ziyaretlerinin ardından Aile Yaşam Merkezinde misafir ettiği yaşlı vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Yapılan programdan dolayı teşekkürlerini sunan mahalle sakinleri, " Çok güzel bir program oldu, Allah razı olsun. Rabbim sizin de yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin, hakkınızda hayırlısı ise tekrarını nasip eylesin, daha güzel hizmetler yapmanızı nasip etsin. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise 'Vefa Buluşmaları' etkinliğiyle bir araya geldikleri yaşlı vatandaşların hayır dualarını alıp, istişare ettiklerini söyledi.

Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürel zenginlikleri ve değerleri yarınlara taşınmasını sağlayan toplumun en özel insanları olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan ihtiyaç duydukları sevgi ve saygıyı kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değildir. Şeyh Edebali'nin "Bereket Büyüklerle Beraberdir." sözünde belirtiği gibi huzurumuz için yaşlıların iyi dilek ve temennilerine ihtiyacımız olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Yaşlılara önem vermek milletimizin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de bizlere düşmektedir. Belediye olarak büyüklerimizin fikirlerini almak, ilçemize kazandırdığımız yatırım alanlarımızı gezip bilgi sahibi olmalarını sağlamak adına başlattığımız 'Vefa Buluşmaları' programımız kapsamında Özalper mahallemizde ikamet eden değerli büyüklerimizi bugün misafir ettik. Güzel bir Yeşilyurt gezisinden sonra misafirlerimizi Aile Yaşam Merkezimizde ağırladık. Büyüklerimizle ve güngörmüş ağabeylerimizle verimli ve güzel bir sohbet yaptık. Onlarla birlikte zaman geçirmek, dualarını almak, hemhal olmak, fikir alış verişi yapmak, tecrübelerinden ve tavsiyelerinden yararlanmak bizim yolumuzu aydınlatıyor. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır, ne kadar hizmet edersek o kadar mutlu oluyoruz. Sizlerin refahı, mutluluğu ve sağlığı bizim için önemlidir, hayatınızı kolaylaştırmak ise asli görevlerimiz arasındadır. Tabii ki büyüklerimiz mahallelerdeki gözümüz ve kulağımızdır, onların talepleri, istekleri ve önerileriyle oluşan sorunlara anında çözüm getiriyoruz. Bu tür buluşmaları sık sık yaparak hem sohbet ediyoruz hem de varsa talepleri onları dinleyerek şehrimiz ve ilçemize daha güzel hizmetlerin gelmesi için çalışıyoruz. 'Vefa Buluşmaları' programımızda büyüklerimiz tarafından çok beğenildi, büyüklerimizi evlerinden alıyoruz, ilçemize kazandırdığımız eserleri yerinde görüyorlar ve günün sonunda bizlerde onlarla buluşup güzel bir sohbet yapıyoruz. Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir Yeşilyurt için durmadan dinlenmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Davetimize icabet eden değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık ve huzur dolu günler nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Vefa Buluşmaları' kapsamında yaşlı vatandaşları misafir etti - Son Dakika


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