Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin yılsonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Tecrübe Paylaşımı' programında öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Geçit, gençlerin disiplinli, azim ve kararlılıkla elde edecekleri akademik başarılarıyla Türkiye Yüzyılına değer katacaklarını söyledi.

Yeşilyurt'un yeniden inşa ve ihya sürecini toplumun tüm kesimleriyle ortaklaşa ve işbirliği halinde yürütmeye özen gösterip, özellikle genç neslin tespit ve önerilerini dikkate alan bir yönetim anlayışını ön planda tutmaya öncelik haline getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin daveti üzerine 'Tecrübe Paylaşımı' programına katıldı.

Okulun konferans salonunda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Geçit, öğrencilerin tüm sorularına samimi yanıtlar verdi. Başkan Geçit, soru-cevap formatında geçen söyleşide öğrencilere gelecek meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunurken, "Gelişen teknoloji ve altyapı sizlere önemli fırsatlar sunuyor. Büyük düşünün, bol bol kitap okuyun ve yabancı diller öğrenmeye çaba sarf edin. Kendinize güvenirseniz başaramayacağınız, aşamayacağınız hiçbir engel yok, yeter ki inanın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bilginin en değerli maden olduğunu asla unutmayın" diyerek gençlere duyduğu güveni bir kez daha paylaştı.

"Gelecekle ilgili hedefler belirleyin"

Öğrencilerden gelecekle ilgili hedef koymalarını ve bu hedefe ulaşmak içinde çok çalışmaları gerektiğinden bahseden Başkan Geçit, "İlçemizdeki tüm eğitim kurumları bizim için çok değerlidir, belediye olarak okullarımızın en güzel şartlarda eğitim hizmetlerini sunması için her türlü desteği veriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız hizmetler ve projelerimizle öğrencilerimizin her alanda başarılı, her alanda kendisini öne çıkartan bir birey haline dönüşmesine katkı sunacağız. Üzerimize düşen her türlü görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sağlıklı şartlarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri hepimizin ortak dileğidir. Bu tür buluşmalar ve etkinliklerden bizlerde yararlanıyoruz, gençlerimizi dinliyoruz, onların farklı düşüncelerini öğreniyoruz, bizlerde bu vesileyle bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları olan gençlerimiz, aldıkları bu eğitimle topluma faydalı bireyler olarak yetişeceğine inancımız tamdır. Programda emeği geçen Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, tüm öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA