Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında Kararlar Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında Kararlar Alındı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında Kararlar Alındı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan iki maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantıda, AKSA Doğalgaz A.Ş. Genel Kurullarında Yeşilyurt Belediyesini temsil etme kararı alındı ve İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

10.05.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan iki maddeyi görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak açılış ve yoklama yapılırken daha sonra mazeretli olan meclis üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildi.

İki maddenin görüşüldüğü toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; AKSA Doğalgaz A.Ş. Genel Kurullarında Yeşilyurt Belediyesini, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay'ın temsil etmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt ilçe sınırlarında bulunan parseller ve arazide kotlandırma ile ilgili problemlerin çözümlenmesi ve site içi yapılaşmalarda, site içi planlı yapılaşmanın oluşması amacıyla plan notu eklenmesi talebine dair hazırlanan İmar Komisyonu Raporu ise görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısını 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında Kararlar Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 18:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında Kararlar Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement