Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında Kararlar Alındı

Politika

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan iki maddeyi görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak açılış ve yoklama yapılırken daha sonra mazeretli olan meclis üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildi.

İki maddenin görüşüldüğü toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; AKSA Doğalgaz A.Ş. Genel Kurullarında Yeşilyurt Belediyesini, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay'ın temsil etmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt ilçe sınırlarında bulunan parseller ve arazide kotlandırma ile ilgili problemlerin çözümlenmesi ve site içi yapılaşmalarda, site içi planlı yapılaşmanın oluşması amacıyla plan notu eklenmesi talebine dair hazırlanan İmar Komisyonu Raporu ise görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısını 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA