Yeşilyurt Belediyesi, 15 Yeni İş Makinası ile Araç Filosunu Güçlendirdi

Politika

'İnsan ve hizmet odaklı' yerel yönetim anlayışı ile vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendiren Yeşilyurt Belediyesi, araç envanterine 15 yeni iş makinası kattı. Başkan Geçit, araç filosunun yenilenmesi ve güçlenmesiyle birlikte Yeşilyurt'un dört bir tarafındaki yatırımların daha hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

Yeşilyurt'ta deprem yaralarını sarmak adına başlatılan yatırımların hızlanmasını sağlamak ve ilçenin en ücra noktasına kadar ulaşan yatırımların sayısını artırmak için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu genişletti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatları doğrultusunda, Yeşilyurt'un dört bir tarafına alt ve üst yapı yatırımlarıyla birlikte dönüşüm hizmetlerini ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün envanterine (20, 30 ve 40 tonluk ) 3 ekskavatör, 7 kepçe, 1 yükleyici loder, 2 grayder, 1 toprak silindiri ve 1 asfalt silindiri olmak üzere 15 yeni iş makinası dahil edildi.

Araç filosuna dahil edilen yeni iş makinalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Yeni iş makinalarının Yeşilyurt'un dört bir tarafındaki yatırımların hızlanmasına vesile olacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filomuzu yeni iş makinalarıyla güçlendirdik. İlçemizde başta deprem yaralarının sarılması adına başlatılan yatırımlar olmak üzere diğer hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için 15 yeni iş makinasını araç filomuzu dahil ettik. Yeni araçlarımızla, belediyemizin yatırımlarını daha etkin bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırma fırsatına kavuşmuş olacağız. İlçemizde alt ve üst yapı yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor, hizmet götürmediğimiz tek bir mahalle bile kalmayacak. 2025 yılında ilçemizi yeni yatırımlarla buluşturacağız, araç filomuzun yenilenmesi de bu bakımından büyük önem taşıyor, sahadaki gücümüzü bu şekilde daha ileri bir seviyeye çıkarmış olacağız. Bütün birimlerimizle, mesai arkadaşlarımızla bir bütün halinde, hemşehrilerimizinde dua ve destekleriyle ilçemizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. - MALATYA