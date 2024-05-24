Yeşilyurt Belediyesi 'Başkanım Yanımda' Projesiyle Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt Belediyesi 'Başkanım Yanımda' Projesiyle Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Yeşilyurt Belediyesi \'Başkanım Yanımda\' Projesiyle Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatlerinden biri olan 'Başkanım Yanımda' Projesi, Kiltepe, Kaynarca, Çavuşoğlu ve Melekbaba mahallelerinde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, projeye yoğun ilgi göstererek talep ve isteklerini iletti. Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve geleceğe dönük yatırımlar ele alındı.

24.05.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatlerinden olup, çözüm odaklı belediyecilik anlayışına uygun organizasyonlarla başlatılan 'Başkanım Yanımda' Projesinin dördüncü durağı Kiltepe, Kaynarca, Çavuşoğlu ve Melekbaba mahalleleri oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'inde katıldığı toplantıya yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri, ilçede ilk kez hayata geçirilen bu proje ile talep, istek ve önerilerini iletti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatıyla vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlenerek anından çözümü için hayata geçirilen 'Başkanım Yanımda' Projesi kapsamında Kiltepe mahallesindeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi önünde düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, yeni dönemde yapılacak hizmetler, rezerv alan uygulamaları, kentsel dönüşüm projeleri ve geleceğe dönük yatırımlar tüm boyutlarıyla ele alınıp, muhtarların ve vatandaşların sorularına detaylı yanıtlar verildi.

Yeşilyurt'un ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker hayata geçirip vatandaşların yaşam seviyesini yükselteceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bütüncül, kapsayıcı ve çözüm odaklı yatırımlarla Yeşilyurt'un dört bir tarafını daha yaşanabilir ve modern hale getireceklerini ifade etti.

"Çözüm odaklı yatırımlarla ilçemizi ayağa kalkacağız"

'Başkanım Yanımda' projesiyle vatandaşların ayağına kadar giderek mahallelerin sorunlarına yerinde kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Geçit, iş ve çözüm odaklı çalıştıklarını hatırlatarak, "İlçemizin her mahallesinin gelişmişlik seviyesini aynı düzeye getirip, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunların çözümü noktasında kaybedecek zamanımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in de katılımıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz istişare toplantımızda Kiltepe, Kaynarca, Çarmuzu ve Melekbaba mahallelerimizde yapacağımız sosyal ve fiziksel dönüşümü yetkililerle birlikte ele aldık. Diğer toplantılarımız gibi çok verimli geçti. Vatandaşlarımız taleplerini paylaştı, bizlerde yapacağımız hizmetleri anlattık, iletilen talepleri yerine getirmek için çalışmalara hemen başlayacağız. Bizim tek amacımız herkese ve her kesime en iyi hizmetleri ulaştırmaktır. İletilen talepleri doğru, planlı ve sistemli çalışmalarla çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birlikte hareket ediyoruz, dayanışma içerisindeyiz"

Mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, " Böylesine güzel bir projeyi başlatan İlhan Geçit Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Malatya'yı topyekün ayağa kaldırmak için Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyemizin yanı sıra tüm kamu kurumlarıyla birlikte hareket ediyoruz, dayanışma içerisindeyiz. Yaşanılan deprem felaketlerinden dolayı her mahallemizin sorunları var, bunları çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Seçimler bitti artık hizmet etme zamanıdır. Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanları olarak görüşü ve fikri ne olursa olsun herkesin Belediye Başkanıyız, herkese eşit mesafedeyiz. Biz hep birlikte kalıcı çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini iyi biliyoruz, iletilen talepleri de çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde gerçekleşen mahalle toplantısına; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, Mahalle Muhtarları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, MASKİ, MEGSAŞ, MOTAŞ, AKSA Doğalgaz ve Fırat EDAŞ Yetkilileri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

İlhan Geçit, Yeşilyurt, Kaynarca, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi 'Başkanım Yanımda' Projesiyle Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:07:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi 'Başkanım Yanımda' Projesiyle Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement