Yeşilyurt Belediyesi, doğalgaz alt yapısını genişletmek için harekete geçti

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ziyaret ettiği mahallelerde muhtarların ve vatandaşların doğalgazla ilgili taleplerine kalıcı çözümler getirmek için harekete geçti. AKSA Doğalgaz İl Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Geçit, ilçedeki doğalgaz ağını genişletmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü çalışmayı hayata geçireceklerine dikkat çekti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay ile birlikte AKSA Doğalgaz Malatya İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçedeki doğalgaz yatırımlarına ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı. AKSA Doğalgaz Malatya İl Müdürü Güngör Ateş ziyaret sırasında sevkiyat kontrol merkezinden Yeşilyurt'a yapılacak alt yapı yatırımlarına ilişkin görsel bir sunum yaptı. AKSA Doğalgaz'ın yeni dönem yatırımlarıyla birlikte Yeşilyurt ilçesindeki doğalgaz alt yapısının daha güçlü hale gelip hizmet kalitesinin artacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye olarak ta planlanan yatırımların kısa zamanda hayata geçmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"Doğalgazla ilgili talepleri çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz"

Başkan Geçit, vatandaşların taleplerini öğrenip kalıcı çözümler getirmek amacıyla başlattıkları 'Başkanım Yanımda' ve 'Muhtarlarla İstişare Toplantıları' kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerde muhtarların ve vatandaşların en fazla talepte bulunduğu konuların başında gelen doğalgaz ile ilgili istekleri yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Yeşilyurt'ta doğalgaz alt yapısının genişlemesi ve yenilenmesi noktasında AKSA Doğalgaz Malatya İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde koordineli çalıştıklarını hatırlatan Başkan Geçit, "AKSA Doğalgaz Malatya İl Müdürümüz ve teknik ekipleriyle birlikte ilçemizdeki doğalgaz alt yapısının durumu ve yeni yatırımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla görüşmelerimiz ve mahalle ziyaretlerimiz sırasında en fazla talep gelen konuların başında doğalgaz geliyordu, bizlerde vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerini kalıcı çözümlerle yerine getirmekle birlikte doğalgaz alt yapısını daha geniş kesimlere ulaştırmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin 82 mahallesine doğalgaz götürmek için AKSA Doğalgaz Malatya İl Müdürlüğümüzle koordineli ve planlı çalışarak iletilen tüm taleplerin yerine getirilmesine yönelik çaba sarf ediyoruz. Mahallelerimizin yanı sıra depremzede hemşerilerimiz için İkizce'de yapılan TOKİ Konutlarının doğalgaz alt yapısını da bugün ki ziyaretimiz sırasında tüm boyutlarıyla ele aldık, o bölgedeki yatırımlara belediye olarak her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da aynı şekilde desteklerimizin devam edeceğini ifade ettik" diye konuştu.

"Güçlü bir iletişim halindeyiz"

Başkan Geçit, alt yapı hizmeti sağlayan kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını hatırlatarak, "Belediye olarak ilçemizdeki tüm alt yapı hizmetlerinin hemşerilerimize başarılı ve güzel bir şekilde ulaşması içinde kamu ve kurumlarla ortaklaşa çalışıyoruz, makine ve ekipman anlamında her türlü desteği veriyoruz. Bu kapsamda AKSA Doğalgaz ile işbirliğimiz ve istişarelerimiz bundan sonra artarak devam edecektir. Birlikte çalışarak güçlü yatırımların altına hep birlikte imza atacağız. Belediye olarak 82 mahallemizin tamamına doğalgaz alt tapısını taşımak istiyoruz. Bölgelerimizde planı, imarı bitmeyen mahallelerde doğalgaz alt yapısını hayata geçirmek zor, bunları kolaylaştırmak içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. AKSA Doğalgaz'ın 2024 yılı yatırım programı oldukça yoğun, bizlerde doğalgaz miktarını artırmak için bundan sonra gerek Bakanlık ziyaretlerine gerekse de AKSA Doğalgaz ile yapacağımız görüşmelere daha fazla ağırlık vereceğiz" diye konuştu. - MALATYA