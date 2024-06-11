Yeşilyurt Belediyesi Karakavak Mahallesinde Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmalarını İnceledi

Politika

Karakavak Mahallesinde gerçekleşen yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Konut ve işyerleri ile ilçemizin en hareketli mahallelerinden olan Karakavak'ın yaşam standardını yükselten yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen yol ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt'u yeniden ayağa kaldırmak için ilçenin dört bir tarafında yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin hizmetleri, vatandaşlardan da tam not alıyor. Bugünden geleceğe prestij seviyesi yüksek mahalleler emanet etmek için göreve geldiği günden beri yoğun bir tempoyla çalışan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sayısı artan konut ve işyerleriyle birlikte araç trafiğinin yoğunlaştığı Karakavak Mahallesinde gerçekleşen yol düzenleme ve kaldırım yenileme hizmetlerini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme ziyaretine eşlik eden Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, devam eden çalışmalarla mahallenin sorunlarının teker teker çözüme kavuştuğunu söylerken, vatandaşların taleplerini yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Yeşilyurt'un her noktasının kendileri için değerli olduğunu, güçlü ve kalıcı yatırımlarla iletilen talepleri çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeşilyurt'u yeniden ayağa kaldırmak için başlattıkları değişim ve dönüşüm yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizin beklediği, vatandaşlarımızın hak ettiği bütün hizmetleri yerine getirmek için ekiplerimizle beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlçemizin beklenti ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma takvimine alınan tüm yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürüp, vatandaşlarımızın daha refah ve sağlıklı alanlarda yaşamasını sağlıyorlar. Ekiplerimiz hizmet götürdükleri her mahallenin sorunlarını çözüp, beklentilere en güzel şekilde yanıt veriyorlar. Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA