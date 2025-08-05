Yeşilyurt Belediyesi\'nden Yeni Dönem Projeleri ve Yatırımlar

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerel seçimlerin ardından geçen sürede hayata geçirilen yatırımları ve yeni dönem projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerel seçimlerin ardından geçen sürede yapılan yatırımları ve yeni dönem projelerini kamuoyu ile paylaştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Hizmet Değerlendirme Toplantısı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve medya temsilcileri katıldı. Programda Yeşilyurt'un dünü, bugünü ve yarınına dair sinevizyon gösterimi sunuldu.

Konuşmasında şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Geçit, "Belediye bütçesini en verimli şekilde kullanarak tek kuruşu israf etmeden hizmet üretiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza verdiğimiz sözlerin büyük kısmını yerine getirdik" dedi.

Yeşilyurt'ta devam eden deprem sonrası çalışmalar kapsamında rezerv alanlar, TOKİ ve kırsal konutlarla ilgili detaylı bilgiler aktaran Başkan Geçit, belediyenin kendi imkanlarıyla sürdürdüğü yatırımların altını çizdi. 500 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen asfalt, sathi kaplama, kilit taşı, perde duvar, taş duvar ve imar yolu çalışmalarına dikkat çeken Geçit, araç filosuna 260 milyon TL değerinde 30 yeni aracın dahil edildiğini söyledi.

Beton Santrali ve üretim tesisleriyle dışa bağımlılığı azalttıklarını, maliyetleri düşürerek hizmet verimliliğini artırdıklarını belirten Geçit, "Üreten belediyecilik anlayışıyla hem sahada hem ekonomide güç kazandık" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için 397 yerinde dönüşüm ruhsatı ve 299 güçlendirme ruhsatı verdiklerini, ayrıca 846 yapı ruhsatı onayladıklarını kaydeden Geçit, bu adımların şehirleşme sürecinde önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Başkan Geçit ayrıca, Yeşilyurt'un tarımsal kalkınması için fide, fidan, arpa ve ana arı desteği verdiklerini aktardı.

Başkan Geçit, "Birlikte Yeniden Yeşilyurt" sloganıyla ilçede başlattıkları hizmet seferberliğini tüm mahallelere taşıdıklarını belirterek, "Her bir vatandaşımıza dokunan, yaşam kalitesini artıran işler yapmaya özen gösterdik. Belediyecilik sadece bina yapmak değil, gönül yapmaktır" dedi.

Yeni dönemde başlattıkları Kariyer Merkezi, YKS kursları, Gençlik Meclisi ve çağrı merkezi hizmetleriyle istihdam ve eğitimde de aktif rol aldıklarını ifade eden Başkan Geçit, Çilesiz'de ilk taziye evinin temelini attıklarını duyurdu.

Toplantı, Yeşilyurt'un geleceğine yön verecek projelerin teknik sunumu ve görselleriyle sona erdi. Başkan Geçit, destek veren herkese teşekkür ederek, "Yeşilyurt'u umutla inşa etmeye devam edeceğiz" mesajı verdi. - MALATYA