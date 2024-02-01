Yeşilyurt Belediyesi Personelleri Kan Bağışında Bulundu

Yeşilyurt Belediyesi ile Türk Kızılayı Malatya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğine yoğun ilgi gösteren Yeşilyurt Belediye personelleri kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergilediler.
Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önüne kurulan kan bağışı ünitesine kayıt yaptırıp, genel sağlık kontrollerinden geçen gönüllü belediye personelleri kan ihtiyacına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu.
Kan bağışında bulunup örnek bir davranış sergileyen belediye personelleri, başkalarının hayatını kurtarmaya umut olmanın yanı sıra sağlıklarını güçlendirmenin huzur ve mutluluğunu birlikte yaşadıklarını belirterek, sağlık durumu yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ettiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, kan bağışında bulunan belediye personellerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederken, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.
Kan bağışlamanın hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, "Yeşilyurt Belediyesi olarak Türk Kızılayımızla ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. Malatya Kan Bağışı Merkeziyle ortaklaşa yaptığımız çalışma neticesinde hizmet binamızın önüne kurulan ünitelerde gerek personellerimiz gerekse de vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır, kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Sağlıklıyken kan bağışı yapmalıyız ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Çünkü kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. Yeşilyurt Belediyesi ailesi olarak bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlerin altına imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Türk Kızılayı başta olmak üzere gönüllü olarak kan bağışında bulunan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Türk Kızılay'ımız da hem yurt içinde hem de yurt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Türk Kızılay'ının başlattığı projelere katkı sunmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Onların elini güçlü tutmak adına Türk halkı olarak her zaman onlara destek olmalıyız" diye konuştu. - MALATYA
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