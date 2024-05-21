Yeşilyurt Belediyesi Samanköy Mahallesinde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Politika

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından Samanköy Mahallesinde sürdürülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gerçekleştirilecek ulaşım yatırımlarıyla Yeşilyurt'un tüm mahallelerini güzelleştirip, değerine değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden ilçenin dört bir tarafına kaliteli ve güçlü yatırımlar götürmeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Samanköy Mahallesinde gerçekleşen alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan ve yıpranan yolları baştan aşağıya revize ediyor. Mahalle sakinlerinin gerek bağ ve bahçelerine gerekse de merkeze ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleşen çalışmalar neticesinde Samanköy mahallesinin bağlantı yolları güvenli ve konforlu bir görüntüye kavuşuyor.

Göreve geldiği günden bugüne kadar kırsal mahalleleri kalkındırmak ve sorunlarını çözüme ulaştırmak amacıyla alanında uzman isimlerden kurduğu ekibiyle birlikte sürekli sahada olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.İlhan Geçit, Samanköy Mahallesinde gerçekleşen yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yerine inceledi.

Ziyarete eşlik ederek bölgedeki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Samanköy Mahalle Muhtarı İzzet Patlar, "Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun, alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarımız teker teker yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla vatandaşlarımız rahat bir ulaşım sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Ekiplerimiz 7/24 mottosuyla çalışıyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarını geliştirmeye ve kalkındırmaya devam ettiklerini söyledi. Saha çalışmalarını ilgili kamu kurumları ve mahalle muhtarıyla koordineli yürüttüklerini söyleyen Başkan Geçit, yapılan yatırımlarla mahallelerin değer kazandığına dikkat çekti.

Samanköy Mahallesinin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getireceklerini söyleyen Başkan Geçit, mahalle sakinlerine sözünü verdikleri tüm yatırımları teker teker hayata geçireceklerini hatırlatarak, "İlçemizin dört bir tarafındaki yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Samanköy mahallemizde gerçekleşen alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan ve yıpranan yollarımızı baştan aşağıya yenileyerek bölgenin ulaşım kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkartacaklar. Vatandaşlarımızın evlerine, bağ ve bahçeleriyle birlikte merkeze ulaşımlarını daha rahat ve güvenli hale getirmek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Sahada büyük bir özveriyle ve gayretle çalışan mesai arkadaşlarımızın yanı sıra çalışmalarımızın planlı ve koordineli yürütülmesi noktasında desteklerini eksik etmeyen mahalle muhtarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bu tür yatırımlarla gerçeğe dönüştürürken, mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katacak yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt için ekibimizle birlikte sürekli sahadayız" diye konuştu. - MALATYA