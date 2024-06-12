Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Spor Adası'nda Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Destek

Politika

Malatya'daki alternatif yaşam alanları arasında yerini alan Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Spor Adası'nı inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine destek sunacak alt yapıya sahip Yakınca Spor Adamızdaki modern tesislerimizdeki etkinliklerden faydalanan sporcularımızı, ülke sporuna kazandırıp şehrimizin sportif alt yapısını daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeşilyurt İlçesinde sportif hizmetlerin daha fazla yaygınlaşması için bu alanda yapılacak yatırımların artırılması talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, içerisindeki Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Halı Saha, Basketbol ve Voleybol Sahalarıyla Malatya'nın yeni yaşam alanları içerisinde yer alan Yakınca Spor Adasını inceledi. Yakınca mahallesinde 110 dönümlük alan üzerinde hizmet veren Yakınca Spor Adasıyla alt yapı ve tesisleşme verilen önemi gözler önüne serdiklerini söyleyen Başkan Geçit, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen Gençlik Merkezinin de yer aldığı Yakınca Spor Adasının her yönüyle Malatya'ya ayrı bir değer kattığına dikkat çekti.

Vatandaşların sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması için yeni dönem hizmetlerinde sportif yatırımlara öncelik tanıyacaklarını ifade eden Başkan Geçit, "Gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak yatırımlara ve sosyal sorumluluk projelerine ayrı bir önem veriyoruz ve gereken katkıyı sunuyoruz. Yakınca mahallemizde 110 dönüm alan üzerine hizmet veren Yakınca Spor Adamızda her yönüyle şehrimizin hem sportif yapısının daha güçlü hale gelmesine hem de gençlerimizin iyi şartlarda sportif faaliyetlere katılımına katkı sunmaktadır. Yeni dönemde bu tür yatırım alanlarını daha aktif hale getirip katılımcı sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Farklı spor branşlarına ait modern spor tesislerine sahip Yakınca Spor Adamızda yapacağımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buranın cazibesini artıracağız. Sağlıklı ve güzel bir hayat için herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımlarında da öne çıkan, farkındalık oluşturan, herkesin hayatına güzel dokunuşlarda bulunan bir hizmet anlayışını sürekli ön planda tutacağız. Alt yapı ve tesisleşmeye vereceğimiz önemle birlikte şehrimizi ulusal ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil edecek sporcularımıza güçlü fırsatlar sunmuş olacağız. Şehrimizin spordaki güçlü potansiyelini modern tesislerimizde yetişecek sporcularla hareketlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapmak istesin; geleceğimizin teminatı gençlerimizin için bizler bütün imkanlarımızı seferber ederiz. Spor yapmak isteyen herkese tesislerimizin kapıları sonuna kadar açıktır" diye konuştu. - MALATYA