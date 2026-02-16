Yeşilyurt Genç Meclis'in yeni başkanı Yusuf Salih Tatar oldu - Son Dakika
Yeşilyurt Genç Meclis'in yeni başkanı Yusuf Salih Tatar oldu

16.02.2026 10:48  Güncelleme: 10:50
Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatleri arasında yerini alıp, 2025 yılında hayata geçen 'Yeşilyurt Genç Meclis' 2026 yılı yeni dönem yapılanmasını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatleri arasında yerini alıp, 2025 yılında hayata geçen 'Yeşilyurt Genç Meclis' 2026 yılı yeni dönem yapılanmasını gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda Genç Meclis Başkanlığına Yusuf Salih Tatar seçildi.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılı seçim toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Doğan, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zafer Katırcı ile yeni dönem Genç Meclis üyeleri katıldı. Gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılan oylama sonucunda Genç Meclisi Başkanlığına Yusuf Salih Tatar seçildi.

"Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve vizyonu Yeşilyurt'un geleceğine yön verecektir"

Toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Doğan, gençlerin fikir ve önerilerinin şehir yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Gençlerimizin kent yönetiminde aktif ve katılımcı hale getirmeye büyük önem veren Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatleri arasında yer alan Genç Meclisimizin 2026 yılı yapılanması kapsamında Meclis Başkanlığına seçilen Yusuf Salih Tatar ile meclis üyelerimizi tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum. Gençlerimizin enerjisi, heyecanı ve vizyonu Yeşilyurt'un geleceğine yön verecektir. Bu bilinçle yeni dönemin ilçemiz ve gençlerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Fikirleri birlikte üretecek ve birlikte başaracağız"

Yeşilyurt Genç Meclis Başkanlığına seçilen Yusuf Salih Tatar ise, "Genç Meclisimizde ortaya konulan her fikri hayata geçirmek için her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz. Belediyemizin güçlü destekleri sayesinde gönül rahatlığıyla Belediye Başkanımıza giderek 'Bir projemiz var, bir hayalimiz var' diyebilecek ve bu hayalleri birer birer gerçeğe dönüştüreceğiz. Bizim en büyük gücümüz; birlik, beraberlik ve dayanışma olacaktır. Burada kimse yalnız değildir. Herkes birbirine destek olacak, birlikte üretecek ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan da yaptığı değerlendirmede, gençlerin karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin demokratik katılım kültürünü güçlendirdiğini ifade ederek, yeni dönemin Yeşilyurt için hayırlı olmasını temenni etti.

Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, proje geliştirme ve liderlik becerilerini artırabildiği bir platform olma özelliği taşıyan Yeşilyurt Genç Meclis'in yeni dönem çalışmalarıyla Yeşilyurt'ta genç odaklı projelerin artarak devam etmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

