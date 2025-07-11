Yiğit Bulut'un Vefatı Üzerine Başsağlığı Mesajları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Yiğit Bulut için başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Sayın Yiğit Bulut'un vefat ettiğini büyük teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Bulut'un vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bulut'un vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi. Acar, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını yayımladı.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Yüce Mevla rahmet eyleye." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, "Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, mesajında Bulut'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Bulut'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini dile getirerek, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devletimize ve milletimize yaptığı kıymetli hizmetleri daima hayırla yad edeceğiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun"

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da paylaşımında, Bulut'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.