Yılbaşı gecesi 81 ilde 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı görevde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı gecesi 81 ilde 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanının görevi başında olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 ilimizde 3 bin 643 ekipten oluşan 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanıyla kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılbaşı gecesi görevimizin başındayız. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara" ifadelerini kullandı. - ANKARA