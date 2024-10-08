Yıldırım Belediye Başkanı Esnafla Buluştu

Politika

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte Değirmenlikızık Semt Pazarı esnafıyla buluştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha ziyaretleri kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi'ni ziyaret edip kurulan semt pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşla bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, esnafın taleplerini dinleyip notlarını aldı. Yıldırım Belediyesi olarak ilçede yaşayan tüm vatandaşların hizmetin en güzelini alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, semt pazarlarının bölge sakinlerinin, temel ihtiyaç maddelerine doğrudan ve en uygun fiyata ulaşabildiği yerler olduğunu hatırlattı.

Modern, sağlıklı, güvenli

Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini sağlıksız ortamlardan modern mekanlara taşıdıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilecekleri kapalı pazar yerlerini ilçemize kazandırıyoruz. Bunu yaparken, sadece bir gün kullanılıp haftanın diğer günleri atıl kalacak yapılar yerine, otoparkları, sosyal tesisleri ve ortak kullanım alanları ile haftanın 7 günü yaşayan tesisler yaparak, insanlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz 7 proje kapsamında Yıldırım'a 40 bin metrekare pazar alanı kazandırdık. Bu dönemde çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA