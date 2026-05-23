Başkan Oktay Yılmaz belediye personeliyle bayramlaştı

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nunda gerçekleştirilen programa; belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Belediye personelleriyle tek tek sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, tüm çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Yılmaz, "Kurban Bayramı'na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri ve bayramı huzur içinde geçirebilmesi adına tüm tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda ekiplerimiz bayram boyunca sahada görevde görev başında olacak" dedi.

Yıldırım'a değer katıyoruz

Belediyeciliğin ekip işi olduğu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi büyük bir ailedir. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra da el birliğiyle ilçemize değer katmaya ve daha düzel bir Yıldırım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Yıldırımlıların ve milletimizin olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA