Yıldırım'da kardeşlik köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım'da kardeşlik köprüsü

Yıldırım\'da kardeşlik köprüsü
16.06.2026 14:32  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6. Geleneksel El Emekleri Festivali kapsamında Filistinli girişimci kadınları ağırladı. Buluşmada kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6. Geleneksel El Emekleri Festivali kapsamında Bursa'ya gelen Filistin ekibini ağırladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne katılan Filistin ekibi ile bir araya geldi. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen anlamlı buluşmada, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Filistin ekibiyle sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, festival sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Yıldırım'da kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda düzenlediğiniz 6. Geleneksel El Emekleri Festivali, yoğun katılımla tamamlandı. Filistin'den gelen girişimci kadınların el emeği ürünleri de festivalimizde sergilendi. Festivalimizin farklı şehirlerden ve ülkelerden girişimci kadınları bir araya getiren güçlü buluşmaya dönüşmesi bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı. Yılmaz, "Filistinli kardeşlerimizi Yıldırım'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanat, milletleri birbirine yakınlaştıran en güçlü değerlerdir. Bu kapsamda Filistin'in zengin kültürel mirasının ve geleneksel el sanatlarının festivalimiz aracılığıyla vatandaşlarla buluşmasının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Filistin halkıyla dayanışmamızı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Filistinli kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin festivalimize ayrı bir değer ve zenginlik kattığına inanıyorum" dedi. Filistinli ekibi ise gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Yıldırım, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım'da kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:36
Dünya Kupası’nı durdurup para basıyorlar Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
13:50
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:48:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırım'da kardeşlik köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.