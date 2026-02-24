Yıldırım'dan Laiklik Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım'dan Laiklik Açıklaması

24.02.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adem Yıldırım, laisizm tartışmalarını eleştirerek, bunu din ve millet düşmanlığı olarak nitelendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye yönelik, "Bu, aslında, temelde laiklik kılıfı altında bir millet ve din düşmanlığıdır. Laiklik kılıfı altında Türkiye'yi 1980'li, 1990'lı yıllardaki tartışmaya geri çekmek istemektedirler. Buradan size ekmek çıkmaz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu topraklarda herkesin ramazanı benimsediğini ve saygı duyduğunu, bu davranışın uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 12 Şubat'ta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yayımladığı ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgesine ve okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenmesine bazı kesimlerce tepki gösterilmesini eleştiren Yıldırım, "İnsanlarımızı ramazan ayı içinde kutuplaştırmaya çalışmalarını, kendine aydın diyen sınıfa yakıştırmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değinen Yıldırım, etkinliklere ilişkin, "Bakanlık Anayasa'ya uygun bir şekilde okullarda gönüllülük esasına dayalı ramazan etkinliği yapıyor. Ramazan bu toprakların. Buna karşı çıkan dillere baktığınızda bu topraklara ait olmadıklarını görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"O bildiriye baktığınızda sanki Türkiye'den yayımlanmamış da Tel Aviv'den yayımlanmış gibi geliyor. Bu arkadaşlarımızı her şeyden önce milletin kendisiyle, milletin değerleriyle barışmaya, onları kabullenmeye, bu topraklara ait olan inançlara saygılı olmaya davet ediyorum. Bu, aslında, temelde laiklik kılıfı altında bir millet ve din düşmanlığıdır. Laiklik kılıfı altında Türkiye'yi 1980'li, 1990'lı yıllardaki tartışmaya geri çekmek istemektedirler. Buradan size ekmek çıkmaz."

Kaynak: AA

Adem Yıldırım, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım'dan Laiklik Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 17:01:12. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldırım'dan Laiklik Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.