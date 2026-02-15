Yıldırım\'dan Özgür Özel\'e Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Sayın Özgür Özel kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının yolunu açıyor. Önündeki taşları temizliyor." dedi.

Yıldırım, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son bir haftada Türk siyasetinde tasvip etmedikleri gelişmelerin yaşandığını, CHP yönetimi ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki tartışmaların Türk siyaseti adına üzücü olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "siyasette öfke de vardır, hakaret de vardır" ifadesinin, bir siyasetçi olarak kendisini üzdüğünü belirten Yıldırım, "Yarın çıkacak huzurunuza 'bana oy verin, ben Cumhurbaşkanlığına adayım' diyecek. ve 'hakaret, siyasette vardır' diyecek. Hakaret hiçbir yerde olmamalı. Siyaset uzlaşma sanatıdır. Anlaşma sanatıdır. Ülkeye, millete hizmet etme yeridir." ifadesini kullandı.

Bir belediye başkanının, bakanlıklarla görüşmesinin doğal olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Belediye başkanının işi hizmettir. Beldesine, ilçesine hizmet alacaktır. Nereden alırsa, orayla görüşür. Belediye başkanının bu manada da partisi yoktur. Şimdi Keçiören'e hizmet için Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüşüyor. O günden itibaren bir saldırı var. ve en son geldiğimiz nokta, çok enteresan bir nokta. En son grup konuşmasını hep beraber dinlediniz. Kendi belediye başkanına 11 kere hırsız, 3 kere yolsuz, 4 kere de bozuk tohum dedi. Grup alkışlıyor. Bu belediye başkanı 8 yıldır seninle beraber. 4-5 yıl senin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan bir şirketin genel müdürlüğünü yapmış. Daha sonra sen imza atmışsın, Keçiören Belediye Başkan adayı olmuş. Keçiören Belediye Başkanlığına seçilmiş. Hiç ses yok. 8 yıldır oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Beraber muhabbet ediyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ne zaman ki bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıyla görüşme var, sıkıntı başlıyor. İşin enteresan tarafı da şu, niye bu hırsızlığı yeni gördün?"

Yaşar Yıldırım, bir kişiye "hırsız" denilebilmesi için yargı sürecinin tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Niğde Otoyolu gibi geniş bir yol açtı"

Özarslan ile ilgili 5 farklı soruşturma dosyasının bulunduğunu, bu dosyalarda birinci şüphelinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu öne süren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Sayın Özgür Özel kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının yolunu açıyor. Önündeki taşları temizliyor. Yargıyla kavga ederek İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyor. Bu ne kadar başarılı oldu, takdir edersiniz. Diploma davasıyla birlikte İmamoğlu'nun adaylığı gitti. Geriye kim kaldı? Mansur Yavaş kaldı. Peki Yavaş'ı nasıl kenara iteceksiniz? Özarslan üzerinden Mansur'u kenara iteceksiniz. Adaylık hususunda kendisine Sayın Genel Başkan Özgür Özel, Niğde Otoyolu gibi geniş bir yol açtı. Yarın çıkacak, hepinizden de oy isteyecek. Diyecek ki, 'Hakaret de serbest, küfür de serbest. Her şey serbest, bana oy verin.' Takdir Türk milletinindir. Bu hususta diyeceğimiz bir şey yoktur."

"Türk Eğitim-Sen yalnızca bir sendika değil, bir iradenin adıdır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da eğitimin sadece bir çalışma alanı ya da bir meslek grubu olmadığını, insanlık tarihiyle yaşıt bir medeniyet inşası olduğunu belirtti.

Eğitim çalışanlarının derdini "milli bir mesele" olarak gördüklerini dile getiren Geylan, "Çünkü eğitim meselesi, gelecek meselesidir, devletin beka meselesidir. Biz bu yüzden, her şart altında eğitim çalışanının yanında durmayı bir tercih değil, bir ahlak meselesi sayarız." görüşünü paylaştı.

Türk Eğitim-Sen'in ilkeli, kararlı ve ahlaklı sendika istikametinden taviz vermeden mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Geylan, şöyle devam etti:

"Türk Eğitim-Sen yalnızca bir sendika değil, bir iradenin adıdır. Bu irade, öğretmenin hakkını savunan, akademisyenin emeğini koruyan, idari personelin sesini duyan, tüm eğitim çalışanlarının alın terini sahiplenen iradedir. Önümüzdeki dönemde, masada da sahada da kararlı olacağız. Ücrette adalet için kararlı olacağız. Kadrolu ve güvenceli istihdam için kararlı olacağız. Emeklilikte güvence için kararlı olacağız. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını korumak için, kariyer basamakları düzenlemesindeki eksikliklerin giderilmesi için kararlı olacağız. Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz için kararlı olacağız."

Geylan, genel kurulun teşkilata, eğitim çalışanlarına, ülkeye ve Türk Dünyası'na hayırlar getirmesini diledi.

Genel Kurul kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen sendika temsilcileri de birer konuşma yaptı.