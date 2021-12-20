Yılın son kabine toplantısı: Emekli ve memur maaş zamları belirlenecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının gündem maddelerinden biri memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış olacak.

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek.

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.