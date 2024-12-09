Yılmaz: 2023'te ihracat rekoru!

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen, ülkemiz 2023 yılında 255,6 milyar dolarlık rekor düzeyde ihracat ile dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1,07 seviyesine çıkarmıştır. Bu dönemde dünya genelinde artan belirsizliklere, uygulanan daraltıcı ve dezenflasyonist politikalara ve bölgemizde artan jeopolitik gerginliklere rağmen ihracatımız güçlü bir performans sergilemektedir." - ANKARA