Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

25.05.2026 18:52
Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'na partinin sorunlarına odaklanması gerektiğini iletti.

Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ateş, Kılıçdaroğlu'nun konutundaki ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyledi.

CHP'nin Türkiye'nin sorunlarına çözüm sunması gereken bir dönemde, kendi iç sorunlarıyla uğraşmasına gönlünün razı olmadığını belirten Ateş, partinin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Bu konudaki kaygılarını ve düşüncelerini Kılıçdaroğlu ile paylaştığını ifade eden Ateş, partinin bir an önce kendi iç sorunlarından sıyrılmasını ve Türkiye'nin genel sorunlarına odaklanmasını diledi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve çevresinde savaş ortamının devam ettiğine dikkati çeken Ateş, "CHP'nin bir an önce yalnız kendi sorunlarını değil, bölge sorunlarına, dünya sorunlarına, Avrupa sorunlarına da odaklanması gerekir. Bu düşüncelerimi Sayın Genel Başkanla paylaştım. Umuyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce bu asli görevlerine döner." diye konuştu.

Ateş, önemli olanın Türkiye'de demokrasinin ve ulusal birliğinin zedelenmemesi olduğunu, bu konuda da en az iktidar kadar ana muhalefet partisine de görev düştüğünün altını çizdi.

Bir gazetecinin "Uzun yıllar partiye emek vermiş biri olarak, dünkü görüntüleri nasıl yorumlarsınız?" sorusuna Ateş, "İçim kanayarak izledim. Bu noktaya gelmemesi gerekirdi. Doğru bir şey değildi. Bu sorunun ortaya çıkmasını hiçbirisi arzu etmedi. Hiçbirimiz arzu etmiyordu. Ama bu sorun ortaya çıktıktan sonra çözmek için de herkesin elinden gelen katkıyı yapması lazım." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nu gün boyu ziyaret edenler arasında, CHP Milletvekilleri Faik Öztrak ile Mahir Polat ve eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya da yer aldı.

Kaynak: AA

