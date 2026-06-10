Yılmaz'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Yılmaz'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

10.06.2026 21:43
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Cevdet Yılmaz, Netanyahu'nun suçlamalarının geçersiz olduğunu belirtti ve uluslararası hukuk vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yılmaz'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

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