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Politika

Yılmaz'dan Yücel'e Tepki

Cevdet Yılmaz, CHP Sözcüsü Yücel'in üslubunu 'çirkin ve hadsiz' olarak nitelendirdi.

22.12.2024 23:50
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez. Hakikat çirkin sözlerle örtülemez. Halkın teveccühünü kaybetmenin ve parti içi kavgaların telaşı ile sarfedilen seviyesiz sözler, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız dahil olmak üzere milletimizin vicdanında mahkum edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, "Kullanılan vahim üslup özünde tüm milletimize ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde izlenen güçlü milli politikalara yönelik bir çekememezlik ve saldırganlıktır. Suriye örneğinde görüldüğü üzere çeşitli milli meselelerde tarihin doğru tarafında duramamış olmanın kifayetsizliğinin dışa vurumudur. Defalarca demokratik seçimlerde halkımızın desteğine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sayısız eser ve hizmetle ülkemizi uluslararası yarışta ön sıralara taşıdığı gibi haktan ve mazlumlardan yana duruşuyla daha adil bir dünya arayışının bayraktarı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimizden aldığı güçle mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Deniz Yücel, Politika, Dünya, Son Dakika

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