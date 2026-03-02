Yılmaz: Ekonomimiz Sağlam ve Dirençli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dış etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir." - ANKARA