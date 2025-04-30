Yılmaz: Eşit Vatandaşlıkla Huzurlu Suriye İstiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Herkesin eşit vatandaşlık içinde, huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz" dedi.

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen konferansa ilişkin soru üzerine, kendilerinin Suriye ile ilgili politikalarının çok açık ve net olduğunu vurguladı. Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduklarının altını çizen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda tüm etnik unsurları, mezhepleri, dinleri kapsayan bir yönetimin oluşmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu çok açık bu noktada. Hem Dışişleri Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız, her düzeyde bu ifade ediliyor. İstikrarlı bir süreç istiyoruz. Herkesin eşit vatandaşlık içinde, huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Bir takım dış odakların Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup; Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Suriye'nin kendi içinde merkezi bir idare var artık. Kendi içlerinde güzelce müzakere süreciyle, yeni anayasayı şekillendirdiklerinde bu tartışmalar da geride kalmış olacaktır diye inanıyorum." - ANKARA