Yılmaz, kaymakam adaylarına seslendi, hukuk ve vicdan vurgusu yaptı - Son Dakika
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Yılmaz, kaymakam adaylarına seslendi, hukuk ve vicdan vurgusu yaptı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Yılmaz, kaymakamlardan hukuku, vicdanı ve kamu yararını esas alan, sahaya hakim ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmalarını beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kaymakamlarımızdan beklentimiz, hukuku, vicdanı ve kamu yararını esas alan, vatandaşımıza yakın, sahaya hakim ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmalarıdır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu vesilesiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımızdan beklentimiz, hukuku, vicdanı ve kamu yararını esas alan, vatandaşımıza yakın, sahaya hakim ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmalarıdır. Kaymakam adaylarımızın görevleri boyunca devletimizin hizmetlerini, şefkatini ve adaletini her bir haneye ulaştıracaklarına, ilçelerimizin potansiyelini harekete geçirerek güçlü bir koordinasyon ortaya koyacaklarına inanıyorum. Devletin asıl gücü milletinin kalbindeki yeridir. Görev yapacakları her ilçede gönüllerde güzel izler bırakmaları temennisiyle kaymakam adaylarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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