Yılmaz Kazakistan'a Gidiyor

13.04.2026 18:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da ekonomik toplantılara katılacak ve görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın Başkent Astana'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci günü 15 Nisan'da, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile baş başa görüşecek Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

Yılmaz ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın aynı gün Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılması, Kazakistan Ulusal Müzesi ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
