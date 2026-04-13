Yılmaz Kazakistan'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın Başkent Astana'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci günü 15 Nisan'da, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile baş başa görüşecek Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

Yılmaz ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın aynı gün Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılması, Kazakistan Ulusal Müzesi ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.