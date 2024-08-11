Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Park Yenileme ve İnşa Çalışmalarını İnceledi

Politika

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan park yenileme ve inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Geçtiğimiz günlerde Şehitkamil Belediyesi tarafından kapsamlı bir şekilde revize edilerek yeniden düzenlenen Fatih Parkı'nı ziyaret eden Başkan Yılmaz, daha sonra Kuzeyşehir'de yapımı devam eden parkı inceledi.

Şehitkamil'de park yenileme ve inşa çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Başkan Umut Yılmaz'ın yerinde yaptığı incelemeler, belediyenin vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendiriyor. Yenilenen ve yeni inşa edilen parklar, Şehitkamil'de yaşayanların günlük hayatında önemli bir yer tutacak.

Fatih Parkı'nın yenilenen haliyle bölgeye kazandırdığı değeri vurgulayan Başkan Yılmaz, parkta bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilendi, samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların parkla ilgili görüşlerini dinleyen Başkan Yılmaz, onların memnuniyetini ölçerek gelecek projelerde dikkate alınacak geri bildirimler aldı.

İncelemelerine devam eden Başkan Yılmaz, Fatih Parkı'ndan sonra Kuzeyşehir'de yapımı devam eden yeni park alanına geçti. Başkan Yılmaz, burada yetkililerle görüşerek projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'deki parkın, tamamlandığında bölgedeki vatandaşların sosyal ve fiziksel aktiviteleri için ideal bir alan olacağını söyledi. Yeni parkın Şehitkamil'in yeşil alan kapasitesini artırarak, ilçedeki yaşam kalitesini yukarı çekeceğini ifade etti.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Şehitkamil'deki yaşam standardını yükseltmek amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Umut Yılmaz, "İlçemizin her köşesine özenle dokunarak, vatandaşlarımızın daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, yeşil alanların artırılması ve halkımızın nefes alabileceği sosyal alanların oluşturulması bizim en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Fatih Parkı'nın yenilenmesi ve Kuzeyşehir'deki yeni parkın hayata geçirilmesi, bu anlayışımızın somut örneklerindendir. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebileceği, doğa ile iç içe olabileceği bu projelerle ilçemizin yaşam standardını her geçen gün daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yeşil alanlarla donatılmış bu parklar, sadece bugün değil, gelecek nesiller için de kalıcı bir miras olarak ilçemizin gelişimine katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP