Yılmaz: Terörsüz Türkiye için adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, bugün milli iradenin tecelligahı TBMM'de geniş bir mutabakatı yansıtan imzalarla takdire sunulduğunu belirtti.

Kanun teklifinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz."