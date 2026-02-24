Yılmaz ve D-8 Genel Sekreteri Görüşmesi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, D-8 Genel Sekreteri Sayın Süheyl Mahmud ile bir araya geldik. Görüşmemizde; D-8'in daha dinamik, proje odaklı ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması, Azerbaycan'ın katılımıyla oluşan yeni ivmenin etkin biçimde değerlendirilmesi ve Sekretaryanın kurumsal ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik reform sürecini ele aldık. Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Genel sekreterlik görevini üstlenen Sayın Mahud'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan D-8 Zirvesi'nin Teşkilatımıza ve tüm üye devletlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.