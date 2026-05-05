Yılmaz ve Dan İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel konular ile karşılıklı ticaret hacmimizin artırılması başlıklarını ele aldık. Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Romanya ilişkilerini, güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, savunma sanayiinden eğitim ve kültüre uzanan geniş bir yelpazede daha da ileri taşımakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a, yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum."