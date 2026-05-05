Yılmaz ve Norveç Başbakanı Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi pek çok başlığı değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye olarak Norveç ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Başbakana yapıcı yaklaşımları ve işbirliğimize katkıları için teşekkür ediyorum."