YÖK, İmamoğlu'nun diplomasına dair ne dedi? Sinan Burhan tv100 yayınında açıkladı - Son Dakika
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Politika

YÖK, İmamoğlu'nun diplomasına dair ne dedi? Sinan Burhan tv100 yayınında açıkladı

YÖK, İmamoğlu\'nun diplomasına dair ne dedi? Sinan Burhan tv100 yayınında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialar sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. tv100'de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Sinan Burhan, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili düzenlenen YÖK raporunu açıkladı: "İstanbul Üniversitesi'ne yapılan geçiş usulsüzdür"

24.02.2025 21:06
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialar sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. tv100'de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili düzenlenen YÖK raporunu açıkladı.

YÖK, İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINA DAİR NE DEDİ?

Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına YÖK'ün 14 sayfalık bir rapor gönderdiği ifade ediliyor. Burada Yüksek Öğretim Denetim Kurulu 3 üye çalışmış. 2 tane da raportör çalışmış. Toplamda 5 heyet çalışmış. Ana konusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı medyada çıkan haberler üzerine evrakta sahtecilik üzerine soruşturma başlatıyor ve YÖK'e yazı gönderiyor.

"GEÇİŞ USULSÜZDÜR"

YÖK uzun bir çalışma yapıyor ve aldığımız bilgilere göre bunun sonucunda 14 sayfalık raporu hazırlıyor ve gönderiyor. Ana cümle şu; "1990 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme İngilizce fakültesine geçiş yapmış. Bu tarihlerde denklik yok. Yani tanınırlık yok. Yani İstanbul Üniversitesi'ne yapılan geçiş usulsüzdür" diye rapor hazırlanmış.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Eğitim, tv100, Hukuk, Son Dakika

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