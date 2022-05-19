Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da - Son Dakika
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Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da

19.05.2022 22:02
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Ağustos 2020'de İspanya'dan ayrılma kararı alan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen eski Kral Juan Carlos, yaklaşık 2 yıllık sürgünün ardında geçici süreliğine İspanya'ya geldi.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Ağustos 2020'de İspanya'dan ayrılma kararı alan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen eski Kral Juan Carlos, yaklaşık 2 yıllık sürgünün ardında geçici süreliğine İspanya'ya geldi.

İspanya'da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı almış ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti. Carlos'un yaklaşık 2 yıl sonra geçici süreliğine İspanya'ya geldiği bildirildi.

İspanya Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Carlos'un uçakla Vigo şehrine geldiği ifade edilerek, Carlos'un İspanya'da 5 gün geçireceği ve ardından daimi ikameti Abu Dabi'ye geri döneceği belirtildi.

Açıklamada, Carlos'un ülkeyi ziyareti süresince kuzeydeki Sanxenxo kasabasına giderek yakın arkadaşının evinde kalacağı ve son olarak 23 Mayıs Pazartesi günü başkent Madrid'e gelerek La Zarzuela Sarayında oğlu Kral VI. Felipe ve ailesiyle görüşeceği bildirildi.

Carlos İspanya'ya gelmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıllık bir aradan sonra ülkesine döneceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etmişti.

HÜKÜMETTEN CARLOS'UN ZİYARETİNE TEPKİ

Eski kralın ülkeye dönüşü İspanya hükümetinde tepkiyle karşılandı. İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino Juan Carlos'un İspanya'ya dönüşünün rahatsız edici olduğunu ifade ederek, Carlos'un İspanyol halkına açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Hükümet ortağı Podemos Partisi ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Monarşi suç işlemek için tasarlanmış bir kurumdur. Adalet herkes için eşit değildir" denildi.

CARLOS HAKKINDA DAVALAR MARTTA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan İspanya Yüksek Mahkemesi, Haziran 2020'de Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Carlos'un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Carlos'un tahtta olduğu yıllarda hızlı tren projesi için Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddia edilmiş ve soruşturma açılmıştı. Yerini oğlu VI. Felipe'ye bırakan Carlos hakkında açılan tüm soruşturmalar geçtiğimiz mart ayında kapatılmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
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Kaynak: İHA

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