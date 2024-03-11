Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Kadınlarla Buluştu

Politika

Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bir grup Yomralı kadın ile bir araya gelerek 5 yılda çok önemli işler yaptıklarını anlattı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde çalışmalarına devam eden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 5 yıl önce ilçede kadınların gezinti yapabileceği, nefes alabileceği, çaylarını içebilecekleri bir alan bulunmadığını ifade ederek, "Beş yılda çok önemli işler yaptık. Kadınlarımız için büyük hizmetlere imza attık. Herkesten beş yıl evvelki Yomra ile bugünkü Yomra'yı kıyaslamalarını rica ediyorum. Beş yıl evvel ilçemizde bir annenin çocuğunu alıp gidebileceği, nefes alabileceği tek bir sosyal alan yokken bugün Yomra, en çok sosyal alana sahip ilçe haline geldi. Sokağa çıktığımda özellikle siz kadınlardan sürekli teşekkür alıyorum. Bende size teşekkür ediyorum. Sizin varlığınız bizim hizmet azmimizi daha da arttırıyor. Yeni dönem projelerimizi kamuoyuna açıkladık. Bizim projelerimizin hepsi gerçekçi işler. Yapılması gereken ve tamamlandıklarında Yomra'yı çok daha ileri noktalara taşıyacak işler. Caddelerimizi, sokaklarımızı, ara sokaklarımızı dahil şehir merkezindeki her alanı sizlere layık hale getireceğiz. Sokağa çıktığınızda kendinizi Türkiye'nin en modern şehrinde hissetmenizi istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Beş yılda sizlerle birlikte çok işler başardık. Bunu da başaracağımızdan şüphem yok. Bizler sadece kadınlar için halk eğitim salonlarını Yomramıza kazandırdık. Kadınlara özel sosyal programlar tertip ettik. Kadın annedir, kadın bacıdır, kadın eştir, kadın kardeştir. Velhasıl kadın baş tacıdır. Sizin huzur ve mutluluğunuz için gece gündüz çalışmak, gayret etmek de benim vazifemdir" dedi. - TRABZON