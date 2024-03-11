Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bir grup Yomralı kadın ile bir araya gelerek 5 yılda çok önemli işler yaptıklarını anlattı.
Seçim çalışmaları çerçevesinde çalışmalarına devam eden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 5 yıl önce ilçede kadınların gezinti yapabileceği, nefes alabileceği, çaylarını içebilecekleri bir alan bulunmadığını ifade ederek, "Beş yılda çok önemli işler yaptık. Kadınlarımız için büyük hizmetlere imza attık. Herkesten beş yıl evvelki Yomra ile bugünkü Yomra'yı kıyaslamalarını rica ediyorum. Beş yıl evvel ilçemizde bir annenin çocuğunu alıp gidebileceği, nefes alabileceği tek bir sosyal alan yokken bugün Yomra, en çok sosyal alana sahip ilçe haline geldi. Sokağa çıktığımda özellikle siz kadınlardan sürekli teşekkür alıyorum. Bende size teşekkür ediyorum. Sizin varlığınız bizim hizmet azmimizi daha da arttırıyor. Yeni dönem projelerimizi kamuoyuna açıkladık. Bizim projelerimizin hepsi gerçekçi işler. Yapılması gereken ve tamamlandıklarında Yomra'yı çok daha ileri noktalara taşıyacak işler. Caddelerimizi, sokaklarımızı, ara sokaklarımızı dahil şehir merkezindeki her alanı sizlere layık hale getireceğiz. Sokağa çıktığınızda kendinizi Türkiye'nin en modern şehrinde hissetmenizi istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Beş yılda sizlerle birlikte çok işler başardık. Bunu da başaracağımızdan şüphem yok. Bizler sadece kadınlar için halk eğitim salonlarını Yomramıza kazandırdık. Kadınlara özel sosyal programlar tertip ettik. Kadın annedir, kadın bacıdır, kadın eştir, kadın kardeştir. Velhasıl kadın baş tacıdır. Sizin huzur ve mutluluğunuz için gece gündüz çalışmak, gayret etmek de benim vazifemdir" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Politika › Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bekçilerle bir araya gelerek son dönemde yaşanan asayiş olayları hakkında değerlendirme ve bilgilendirme yaptı. Toplantı sonrası, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Gece Kartallarına hediye takdim edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada Saltık'ın sanatını ve derin izler bırakmasını vurgulayarak, Filistin'e ve barışa olan duyarlılığını anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Şehla Kaya, Balkaya Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Kaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak destek istediğini belirtti. Annemin önerisiyle aday olduğunu söyleyen Kaya, kadınların ve erkek seçmenlerin büyük destekleri olduğunu ifade etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Vali Çiftçi, ayrıca ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurmasını istedi.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Saruhanbey Camii'nde ilk teravih namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi. Başkan Çerçi, teravih namazının ardından Laleli Mahallesi'nde kıraathaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?