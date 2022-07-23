2023 seçimlerinin gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden bütün gücümüzle her vatandaşımıza ulaşmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Gördüğümüz herkesi kucaklayacağız, ulaşabildiğimiz her eli sıkacağız, anlatacağız, gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. İlk günkü aşkla 2023 hedefimizle, 2053 ve 2071 vizyonumuzla durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, AK Parti, gençlik, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı - Son Dakika

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