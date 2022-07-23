Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı - Son Dakika
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Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı

23.07.2022 10:13
Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

2023 seçimlerinin gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden bütün gücümüzle her vatandaşımıza ulaşmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Gördüğümüz herkesi kucaklayacağız, ulaşabildiğimiz her eli sıkacağız, anlatacağız, gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. İlk günkü aşkla 2023 hedefimizle, 2053 ve 2071 vizyonumuzla durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Soru cevap şeklinde geçen istişare toplantısı, yapılan müzakerelerin ardından sona erdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, AK Parti, gençlik, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı - Son Dakika

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