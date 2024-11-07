Yoon ve Ishiba, Trump ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın ABD başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump'ın seçim zaferinin yankıları sürerken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo'nun açıklamasına göre, Trump'ı kazandığı zaferden dolayı kutlayan Yoon, Güney Kore - ABD işbirliğini Trump'ın liderliği döneminde sürdürme isteğini dile getirdi. Trump ise Güney Kore - ABD işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini belirterek minnettarlığını ifade etti.

Yoon'dan işbirliği vurgusu

Yaklaşık 12 dakika süren telefon görüşmesinde güvenlik, ekonomi ve küresel meseleler ele alınırken, Yoon Trump'ın önceki başkanlığı döneminde Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğinin temellerinin atıldığını vurguladı. Yoon, ABD-Güney Kore ittifakını güvenlik ve ekonominin tüm alanlarını kapsayan yakın bir ortaklık haline getirmeyi umduğunu belirtirken, Trump ise ABD'nin gemi inşa sektöründe, özellikle de donanma gemisi inşası, ihracatı, onarımı ve bakımı konularında Güney Kore ile çalışmak istediğini ifade etti. Rusya'ya asker sevkiyatı da dahil olmak üzere Kuzey Kore eksenli gelişmeler de ele alınırken, her iki lider de yakın gelecekte yüz yüze bir görüşme gerçekleştirme konusunda mutabık kaldı.

Ishiba: "Arkadaş canlısı bir izlenim edindim"

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ise, yaptığı açıklamada telefon ile görüştüğü Trump'ı zaferinden ötürü tebrik ettiğini söyledi. En kısa zamanda yüz yüze görüşme ve ABD-Japonya ittifakını güçlendirmek için çalışma konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Ishiba, "Bay Trump'ın arkadaş canlısı ve samimi olarak konuşabileceğim bir kişi olduğu izlenimini edindim" ifadelerini kullandı. - SEUL