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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel seçimlere değinerek halkın teveccühü ve destekleriyle bu süreci sonuçlandıracaklarını belirtti. Köse, 5 yıllık dönemde yapılan projeleri ve yeni dönemde yapılacakları anlattı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ise Köse'nin önemli çalışmalara imza attığını ve yeni dönemde daha güzel hizmetlere imza atacağını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu
22.01.2024 - 15:57,
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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel seçimlere değinerek "Bizler teşkilat olarak halkımızın teveccühü, destekleriyle hep birlikte bu süreci sonuçlandıracağız. Sevinen tarafta AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız olacak. Kazanan da İnşallah halkımız olacaktır." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 5 yıllık dönemde yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Çamlık Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Köse, AK Parti ile ülkenin çağ atladığını ve Yozgat'ın da bundan nasibini aldığını ifade etti.

Yozgat'ta bugüne kadar hiçbir belediye başkanının cesaret edip giremediği büyük alt yapı projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Köse, "Başta Cumhurbaşkanım olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. 5 yıllık görev süre zarfında özellikle Büyük Cami çevresi, Millet Bahçesi, konaklar, park ve bahçeler, yol çalışmalarımız, iş ve yaşam merkezi, gençlik merkezi, şefkat evi projelerine imza attık. Özellikle kimsenin cesaret edemediği ve hiçbir belediye başkanının da aslında girmek istemediği altyapı projesini başlattık. Bu proje şehrimiz için hem zorunlu hem de sorumlu olduğumuz bir çalışmadır" dedi.

Belediye başkanlığı seçimlerine de değinen Köse, Tüm belediye başkan adaylarına başarı dileyerek ortak amacın Yozgat olduğunu ifade etti. Köse, "Seçim sürecinde her siyasi partinin çıkartmış olduğu aday bizim kardeşimizdir, rakibimiz değildir. Tabi siyaseten rakibimiz ancak onlarda bizim arkadaşlarımız, dostumuzdur. Bu süreci de en güzel bir şekilde kırmadan, dökmeden tamamlayacağız. Onlar da memleketi, milleti, devleti ve halkı için 'ben de varım' diye bu yarışa katıldılar. İnşallah bizler teşkilat olarak halkımızın teveccühü, destekleriyle hep birlikte bu süreci sonuçlandıracağız. Sevinen tarafta AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız olacak. Sevinen de kazanan da inşallah halkımız olacaktır." şeklinde konuştu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ise Belediye Başkanı Köse'nin 5 yılda önemli çalışmalara imza attığını yeni dönemde de daha güzel hizmetlere imza atacağını kaydetti. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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