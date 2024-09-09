YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli'de öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli'de öğrencileri ziyaret etti

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli\'de öğrencileri ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Beyağaçlı öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Erbakan, öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni etti.

09.09.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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DENİZLİ (İHA) – Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Beyağaçlı öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de öğrencileri de unutmadı. Partililerle buluşan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Fatih Erbakan, Beyağaç İmam Hatip Orta Okulu ve Beyğaç İmam Takip Anadolu Lisesinde öğrencileri ziyaret etti.

Beyağaçlı öğrencileri okulun ilk günü sınıflarında ziyaret eden YRP Genel Başkanı Erbakan, öğrenciler, öğretmenler ve idarecilere başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni etti. Öğrencilerle birlikte aynı sıraya oturan Erbakan, çocuklarla gelecek planları hakkında sohbet etti.

Okul ziyaretlerinin ardından Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Fatih Erbakan, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini sahada dinledi. Denizli programını tamamlayan Erbakan, Aydın'a gitmek üzere karayoluyla kentten ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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