YSK Başkanı Mutta: "Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum" - Son Dakika
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YSK Başkanı Mutta: "Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

YSK Başkanı Mutta: "Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum"
07.06.2026 18:36  Güncelleme: 18:45
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YSK Başkanı Serdar Mutta, 6 beldede belediye, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam bin 164 sandıkta oy kullanıldığını, seçimlerin sorunsuz tamamlandığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, 6 beldede belediye, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam bin 164 sandıkta vatandaşların oy kullandığını belirterek, "Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YSK Başkanı Mutta, bugün Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı/belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona erdiğini ifade eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başlamıştır. Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, YSK Başkanı, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK Başkanı Mutta: 'Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum' - Son Dakika

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